رئيسة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي خلفا لميركل

وبعد تولي ميركل منصب رئيسة للحزب لمدة 18 عاما، انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ اليوم الجمعة أنغريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل لرئاسة الحزب، حسب دويتش فيلله.

وفازت كرامب — كارينباور بأكثر من 51 % من إجمالي الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريش ميرتس خصم ميركل "الذي أراد تغيير سياسة الحزب أكثر نحو اليمين المحافظ".

وأكدت ميركل، في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.