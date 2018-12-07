قرر الاتحاد الأوروبي افتتاح بعثة دبلوماسية في الكويت خلال العام المقبل بعد اتفاق تم التوصل إليه بين المفوضية والمجلس الوزاري الأوروبييَن، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية .

ورأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في هذا القرار إشارة واضحة للأهمية التي يوليها الاتحاد لشريك مهم له كالكويت، قائلة:

"إن افتتاح بعثة دبلوماسية أوروبية في الكويت سيتيح لنا المضي قدماً في تنفيذ اتفاق التعاون السياسي والاقتصادي المتعدد القطاعات والموقع بيننا عام 2016".

وأضافت أن إنشاء بعثة دبلوماسية دائمة في الكويت يدل على أن الاتحاد يضع ضمن أولوياته الشراكة مع القيادة والشعب في هذا البلد، مبينة أن: "الكويت شريك هام لأوروبا في صنع السلام وإقرار الأمن وتعزيز الازدهار في العالم"، على حد تعبيرها.

كما يعكس القرار الأوروبي تطور العلاقات بين بروكسل والكويت وتوفر فرص إضافية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، سيما وأن الاتحاد يدعم بقوة توجه الكويت نحو تنفيذ "رؤية 2035".