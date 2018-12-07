"السترات الصفراء" في ضيافة الحكومة الفرنسية

يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي وفدا من "حركة السترات الصفراء" مساء اليوم الجمعة.

باريس — سبوتنيك. أعلن الناطق باسم حركة "السترات الصفراء الأحرار" في فرنسا، بينجامين كوشي، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب سيستقبل وفدا من الحركة مساء اليوم الجمعة 7 كانون الأول/ ديسمبر.

DIRECT. Le Premier ministre, Edouard Philippe, va recevoir des membres des "gilets jaunes libres" dans la soiréehttps://t.co/J3uYTs2XfN pic.twitter.com/SRHBZUpH3z — franceinfo (@franceinfo) December 7, 2018

​وقال كوشي، لقناة "بي إف إم" الفرنسية اليوم الجمعة، إن "رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب سيستقبل وفداً من حركة السترات الصفراء الأحرار في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت غرينيتش قبل يوم واحد من المظاهرات المنتظرة".

إلى ذلك، رفض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء" وذلك بعد طلب أفراد الحركة مقابلة ماكرون، قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة يوم غد السبت.

وبحسب إذاعة "فرانس أنفو"، رفض الإليزيه أن يستقبل حركة "السترات الصفراء الأحرار" الذين يحتسبوا على القسم المعتدل من الحركة. هذا وقد كان ممثل حركة "السترات الصفراء الأحرار" بينجامان كوشي قد طلب في وقت سابق أن يتم استقباله في الإيليزيه.

هام للقراءة: غضب عارم بسبب وحشية الشرطة الفرنسية مع طلاب المدارس (فيديو)

وتترقب فرنسا بخوف وحذر مظاهرة يوم غد السبت التي وبحسب السلطات ستؤدي لأعمال شغب كبيرة.

وتجدر الإشارة بأن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.