لاريجاني يكشف خطة الولايات المتحدة من أجل زعزعة استقرار آسيا

كشف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الجمعة، عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وقال لاريجاني، إن الولايات المتحدة نقلت قسما من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أفغانستان، من أجل زعزعة استقرار آسيا، بحسب وكالة أنباء "أرنا" الإيرانية.

© AFP 2018 / ATTA KENARE لاريجاني يطالب المسؤولين بسرعة التصدي لمكافحة غسيل الأموال

وأكد لاريجاني الأهمية الكبيرة للتعاون بين إيران، وتركيا، وروسيا، والصين، وباكستان، وأفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال لاريجاني نائب رئيس البرلمان الصيني تشين زو في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح "أن الولايات المتحدة نقلت العديد من أعضاء داعش العام الماضي إلى أفغانستان، وذلك من أجل نقل المشاكل من العراق وسوريا إلى أماكن أخرى في آسيا، وفي مقابل هذا فإن التعاون بين إيران، والصين، وباكستان، وتركيا، وروسيا وأفغانستان في مجال الإرهاب مهم للغاية".

وبخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أشار لاريجاني إلى أهمية دور الصين وروسيا، والبلدان الأوروبية للحفاظ على الاتفاقية.

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الصيني، إن بلاده تريد تأسيس علاقات طويلة الأمد مع إيران رغم الظروف الخاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.