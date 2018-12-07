لاريجاني يكشف خطة الولايات المتحدة من أجل زعزعة استقرار آسيا

وقال لاريجاني، إن الولايات المتحدة نقلت قسما من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أفغانستان، من أجل زعزعة استقرار آسيا، بحسب وكالة أنباء "أرنا" الإيرانية.
وأوضح "أن الولايات المتحدة نقلت العديد من أعضاء داعش العام الماضي إلى أفغانستان، وذلك من أجل نقل المشاكل من العراق وسوريا إلى أماكن أخرى في آسيا، وفي مقابل هذا فإن التعاون بين إيران، والصين، وباكستان، وتركيا، وروسيا وأفغانستان في مجال الإرهاب مهم للغاية".
وبخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أشار لاريجاني إلى أهمية دور الصين وروسيا، والبلدان الأوروبية للحفاظ على الاتفاقية.
من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الصيني، إن بلاده تريد تأسيس علاقات طويلة الأمد مع إيران رغم الظروف الخاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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