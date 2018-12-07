بعد تعاملها "بوحشية" مع الطلاب... الشرطة الفرنسية تبدأ إضرابا

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، البدء في إضراب مفتوح غدا السبت، تزامنا مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

قال نقيب الشرطة ألكساندر لانغولا إن أفراد الشرطة "لن ينضموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم"، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع نقيب الشرطة الفرنسية "الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع… قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين".

وأضاف ألكساندر لانغولا "سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات".

وأكد أنغولا أنه من "الصعب التنبؤ بما سيحدث غدا".

Children held at gun point in France!



I warned over 4yrs ago the Police becoming ‘Standing Army Against The People’ so indoctrinated freedom is totally lost



This is the worst way to treat people losers all trust demonstrating Govt intent is oppressive control by violence https://t.co/QT7NjWCsLI — Philip Welham Esq. (@welham_philip) December 7, 2018

من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة "المدافع عن الحقوق" في فرنسا فتح تحقيق رسمي بواقعة إهانة الشرطة الفرنسية لـ151 طالبا، شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طلاب ووجوههم للحائط وأياديهم للخلف، في وقت توقيفهم من قبل الشرطة.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.