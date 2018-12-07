خوفا من سقوط ضحايا..."السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

دعا الممثل عن "السترات الصفراء" كريستوف شالانكون، أنصار الحركة إلى عدم تنظيم احتجاجات في العاصمة باريس، معتبرا أن ذلك سيفضي إلى سقوط ضحايا.

وقال شالانكون: "يجب علينا عدم التظاهر في باريس، في حال جرت الاحتجاجات في العاصمة فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط ضحايا.. لسنا هنا من أجل أن نقوم بثورة"، بحسب ما نقلته قناة ''BFMTV'' الفرنسية.

© Sputnik . Irina Kalashnikova "السترات الصفراء" في ضيافة الحكومة الفرنسية

وأشار المعارض الفرنسي إلى أنه في حال انتهت الاحتجاجات بصورة سيئة (بصورة غير سلمية)، فإن هذا "سيعد موتا سياسيا للرئيس إيمانويل ماكرون"، وأضاف: "نحن لا نريد الإطاحة برئيس الجمهورية، ولا حل الجمعية الوطنية".

وبحسب شالانكون، فإن على "السترات الصفراء"، الاستمرار في الضغط على السلطات، وقال: "حققنا تقدما، ولو أنه لا يرقى إلى المطلوب.. لذلك يجب علينا الاستمرار لنرى ما سيقدم لنا حينها".

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه يتوقع خروج بضعة آلاف من المحتجين في فعالية السبت القادم، وسيحشد ما يقارب من 89 ألفا من أفراد الأمن لضمان سلامة المشاركين في مظاهرات يوم السبت، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها.

وتجدر الإشارة بأن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.