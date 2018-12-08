ميغان ماركل تخطط للولادة بالتنويم المعناطيسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة دوقة ساسكس، ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تستعد ماركل لمغادرة نوتنغهام كوتيدج بقصر كنسينغتون في لندن، حيث تقوم رفقة الأمير هاري بتجهيز مقر إقامتهما الرسمي، وهناك بعض الأحاديث حول إمكانية ولادتها لطفلها الأول في منزل فروغمور الريفي.



© AP Photo / Ian Vogler الأمير هاري وزوجته يخططان للانتقال إلى وندسور

ولا يعتقد أن الدوقة الحامل في شهرها الخامس تقريبا، ستضع مولودها الأول في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت دوقة كامبريدج مواليدها الثلاثة، بل تخطط للولادة في منزل وندسور.

وقال مصدر مطلع، إن ميغان مشغولة بوضع خطط لإنشاء حضانة في منزلها الجديد مع الأمير هاري، في فروغمور الريفي، وجناح لوالدتها دوريا راغلاند، التي تشجعها على اتخاذ قرار الولادة الطبيعية باستخدام الولادة بواسطة التنويم المغناطيسي.

وقال المصدر، إن دوريا البالغة من العمر 62 عاما، على استعداد لمساعدة ميغان وهاري في العناية بطفلهما الأول.