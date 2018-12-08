بومبيو يرحب بقرار ترامب تعيين نويرت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، بقرار الرئيس دونالد ترامب، بتعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، في منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على موقع "تويتر": "يسعدني جدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تعيين هيذر نويرت، في منصب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة. فقد رافقتني منذ اليوم الأول في منصب نائب بشأن الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنا أثق بها تماما. فهيذر تؤدي دورا مهما في تعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وآمل أن يتم اعتمادها بسرعة".

Very pleased with @POTUS' intent to nominate Heather Nauert as @USUN Amb. She's traveled with me since Day One as @UnderSecPD & @statedeptspox. I have great confidence in her. Heather plays a key role in advancing U.S. foreign policy & I look forward to her speedy confirmation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2018

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، تعيين هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية والصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.