الادعاء يطالب بسجن كوهين محامي ترامب السابق

طالب الادعاء الاتحادي في مانهاتن أمس الجمعة بسجن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب دفع رشوة لممثلة أفلام إباحية نيابة عن ترامب والتهرب الضريبي.

وأقر كوهين بالاتهامات في أغسطس آب. ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016، بحسب رويترز.

© AP Photo / Chris Pizzello, File اعتقال محامي "الممثلة الإباحية" ستورمي دانيالز

يذكر أنه في نهاية شهر فبراير/شباط، أصدر محكم بشكل خاص أمرا تقييديا ضد ستورمي دانيالز، التي تجاهلت ذلك وأجرت مقابلة مع برنامج " 60 دقيقة " من شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وقال كوهين إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أية أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها في أحد الفنادق قبل أسبوعين.

وتستعد ستورمي دانيالز لطرح كتاب خلال شهر أكتوير/ تشرين الأول الجاري، يروي تفاصيل علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب في عام 2006، والذي يحمل اسم "Full Disclosure" أو "كشف كامل".