مقتل وإصابة المئات خلال حادث تدافع بين الجماهير في حفل موسيقي في إيطاليا

قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 120 في حادث تدافع بين الجماهير خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي يقع في مدينة أنكونا الإيطالية.

وأشارت صحيفة " Repubblica" الإيطالية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وجرح أكثر من 120 خلال تدافع حصل خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي بمدينة أنكونا الإيطالية.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

ووفقا للصحيفة، بدأ حادث التدافع بعد قيام مجهولين برش مادة كيميائية غير معروفة ما تسبب بحالة من الخوف والذعر بين الجماهير المتواجدة في الحفل.

وأشارت السلطات المحلية أنه تم نقل أكثر من 118 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينهم 10 في حالة خطرة.

وأضافت السلطات أن الحفل الموسيقى حضره أكثر من 1000 شخص.