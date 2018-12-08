وزير خارجية إيران: أمریكا حولت المنطقة إلي مخزن للبارود

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الأمريكيين حولوا المنطقة إلي مخزن للبارود، من خلال صفقات سلاح لا حاجة لها بالمنطقة.

وعلي هامش المؤتمر الثاني لرؤساء برلمانات أفغانستان وإیران وباكستان وتركیا والصین وروسیا حول تحدیات الإرهاب و تطویر الصلات وتقویة التعاون الاقلیمي، قال ظریف للصحفیین، إن الأمريكيين حولوا المنطقة الي مخزن للبارود، الأمر الذي يمثل سياسة خطيرة للغاية يعتمدها الأمريكيون في منطقتنا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

© Sputnik . إيران ترد على التصريحات الأمريكية بشأن إطلاق صاروخ باليستي جديد

وقال: "لقد حول الأمریكیون المنطقة الي مخزن للبارود، كمیة الأسلحة التي باعتها الولایات المتحدة لمنطقتنا لا یمكن تصدیقها، وهي أبعد من حاجة المنطقة، وهي سیاسة خطیرة للغایة یسعى إلیها الأمریكیون في منطقتنا". وأضاف: لقد جعلت هذه السیاسة منطقتنا تتحول إلي مخزن من الأسلحة المدمرة المتقدمة للغایة، والتي للأسف لم تسهم في تحقیق السلام والأمن بالمنطقة، قائلا: "نقرأ في الصحف الأمریكیة أن السلاح الأمريكي أصبح بید تنظیم القاعدة في الیمن و داعش في سوریا ، وهذا تهدید یهدد منطقتنا".