روحاني يحذر من "طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب" إذا أضعفت العقوبات قدرة إيران على التصدي لهذه المشكلات

حذر الرئيس، حسن روحاني، الدول التي تفرض عقوبات على إيران، أنها لن تكون بمأمن عن ظواهر الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية في المنطقة.