دبابات قديمة لـ"لواء المستقبل"

ووصف مسؤول عسكري أوكراني الوحدة التي تم تشكيلها ضمن مشاة البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بـ"لواء المستقبل".

إلا أنه تبين من تصريحات العقيد نيكولاي بالاس لصحيفة "نارودنايا أرميا" لسان حال وزارة الدفاع الأوكرانية، أن أسلحة "لواء المستقبل" هي أسلحة الماضي وليس المستقبل.

وكشف العقيد بالاس أن من بين الأسلحة والآليات العسكرية "الحديثة" التي يحصل عليها اللواء المستحدث دبابات "تي-80" التي تمت صناعتها في الاتحاد السوفيتي في القرن الماضي، ومدرعات "بي تي إر-7" المشتقة من مدرعة "بي تي إر-70" السوفيتية الصنع.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-70"

هذا وأفادت صحيفة "ازفستيا" بأن القوات المسلحة الأوكرانية غادرها أو فر منها 33798 من أفرادها منذ بداية عام 2014 وحتى سبتمبر/أيلول 2018.

وأخذ الفارون معهم نحو 15 ألف قطعة سلاح.