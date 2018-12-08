هجوم أمريكي على "الأمم المتحدة"

كتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس، الجمعة، أن الأمم المتحدة لم تنجح في إدانة حركة حماس، بعد سنوات من العمليات ضد إسرائيل، داعيا الأمم المتحدة إلى قول الحقيقة، على حد زعمه.

وقال غرينبلات في تغريدته: "87 دولة تؤيد قرار إدانة حماس، مقابل معارضة 57 دولة، عار على الأمم المتحدة، بعد سنوات من السنوات ضد إسرائيل، والعمليات الإرهابية، عليها قول الحقيقة".

FAR MORE countries (87) voted to CONDEMN Hamas than voted against the resolution (57). SHAME ON those who protect terrorists & failed to tell the truth. Important to recognize a growing tide to change the conversation. Everyone must look at the results to see how countries voted. https://t.co/lN1SxT3QyI — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) December 7, 2018

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت، الخميس الماضي، التصويت على قرار إدانة حركة حماس، بعد قرار تقدمت به المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في وقت فشلت الإدارة الأمريكية في تأمين الثلثين لصالح القرار، 87 دولة أيدت القرار الأمريكي، 57 رفضته، و 33 دولة امتنعت عن التصويت.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عملية التصويت، قائلا: "تم الحصول على أغلبية لإدانة حركة حماس في الأمم المتحدة، لم نحصل على الثلثين، ولكن هذه المرة الأولى التي تصوت فيها أغلبية في الأمم المتحدة ضد حماس، وهو ما يعتبر نجاح للولايات المتحدة وإسرائيل، أشكر الولايات المتحدة، وسفيرتها في الأمم المتحدة، نيكي هيلي".