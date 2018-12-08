كندا تخصص 2.5 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن نيتها تخصيص 2.5 مليون دولار لأوكرانية لمواجهة ما وصفته بـ"التضليل الروسي"، بما في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار / مارس المقبل.

وجاء في بيان الوزارة: "تشمل الحرب الروسية الهجينة في أوكرانيا أنشطة تضليل تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آذار / مارس وتشرين الأول /أكتوبر 2019".

يذكر أن هذا المبلغ هو جزء من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الكندية للجانب الأوكراني، والذي يقدر بمبلغ 50 مليون دولار سنويا.

وفي وقت سابق قال رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا كياستوتيس لانتشينسكاس، أن كييف، كانت تخسر حوالي 2 مليار دولار سنويا، نتيجة للفساد والرشاوي وسرقة الأموال.