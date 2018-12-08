ترامب: تيلرسون شديد الغباء وبالغ الكسل

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه "شديد الغباء.. بالغ الكسل"، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.

وكتب ترامب على "تويتر" أمس الجمعة "يؤدي مايك بومبيو عمله على خير وجه، أنا فخور به جدا، أما سلفه ريكس تيلرسون، فلم يكن يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة، كان شديد الغباء ولم يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان بالغ الكسل، الآن الظروف مختلفة تماما، روح رائعة في الوزارة".

كان ترامب قد أعلن إقالة تيلرسون في مارس/ آذار في تغريدة على تويتر بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران، وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية في الفترة من الأول من فبراير/شباط 2017 حتى 31 مارس/ آذار 2018.