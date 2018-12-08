القضاء الأمريكي يتحدى ترامب ويرفض تنفيذ قراره

رفضت محكمة استئناف أمريكية، السماح بتطبيق أمر الرئيس دونالد ترامب بشأن منع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة.

ووفقا لما نشرته تقارير أمريكية، أعلن ترامب في الآونة الأخيرة أن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية.

© REUTERS / Jonathan Ernst الادعاء يطالب بسجن كوهين محامي ترامب السابق

وحركت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوي ضد ترامب، مشددة على أن قرار ترامب ينتهك قانون الهجرة

وأصدر قاض في سان فرانسيسكو الشهر الماضي، أمرا يقيد مؤقتا قواعد اللجوء على مستوى البلاد، ووصفت وزارة العدل الحكم بالـ"عبثي"، وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح بتطبيق سياسة ترامب أثناء سير الدعاوى القضائية.

وقام ترامب مرارا بمهاجمة الدائرة التاسعة، متهما إياها بإحباط مبادراته السياسية، لا سيما بشأن الهجرة.