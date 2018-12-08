القضاء الأمريكي يتحدى ترامب ويرفض تنفيذ قراره

ووفقا لما نشرته تقارير أمريكية، أعلن ترامب في الآونة الأخيرة أن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية.
وأصدر قاض في سان فرانسيسكو الشهر الماضي، أمرا يقيد مؤقتا قواعد اللجوء على مستوى البلاد، ووصفت وزارة العدل الحكم بالـ"عبثي"، وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح بتطبيق سياسة ترامب أثناء سير الدعاوى القضائية.
وقام ترامب مرارا بمهاجمة الدائرة التاسعة، متهما إياها بإحباط مبادراته السياسية، لا سيما بشأن الهجرة.
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