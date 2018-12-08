السلطات البلجيكية تعتقل 50 متظاهرا قبيل احتجاجات السترات الصفراء

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، عشرات المتظاهرين، في أماكن متفرقة من العاصمة بروكسيل، قبيل بدء احتجاجات السترات الصفراء.

أمستردام- سبوتنيك ونقلت وكالة "لو سواغ" البلجيكية أن "الشرطة اعتقلت حوالي 50 متظاهرا من أماكن متفرقة في بروكسيل، قبل بدء احتجاجات السترات الصفراء".

© Sputnik . Irina Kalashnikova احتجاجات السترات الصفراء تنتقل إلى بلجيكا

وكانت حركة "السترات الصفراء" في بلجيكا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تنظيم مظاهرة جديدة اليوم السبت، ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، لينضموا إلى المظاهرات، التي بدأت في فرنسا قبل أسابيع.

وبحسب وكالة الإخبار البلجيكية "ها إل إن"، فإن "الاحتجاجات ستتواصل ما بين 10 إلى 22 ساعة".

واعتقلت الشرطة البلجيكية، في يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، عشرات المشاركين في تظاهرة لـ"السترات الصفراء".

وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه "تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام"، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت في فرنسا.

وكانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.