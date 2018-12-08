الكرملين: نتنياهو أبلغ بوتين بتفاصيل العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

موسكو- سبوتنيك وقال الكرملين، في بيان له، "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو".
وأكد الرئيس بوتين لنتنياهو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان.
كما شدد الرئيس بوتين على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية. وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي نتنياهو اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.
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