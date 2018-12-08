المصرية للاتصالات و"ليكويد تليكوم" يوقعان مذكرة تفاهم بـ 400 مليون دولار

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم، مجموعة الاتصالات الرائدة في أفريقيا، مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية في ثلاثة مجالات.

وشهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة التفاهم لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية في ثلاثة مجالات، تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالي.

مراكز بيانات جديدة



© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH "المصرية للاتصالات" تبدأ تقديم خدمة المحمول في مصر

وتشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم، للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية.ومن المتوقع أن تضيف الشراكة مساحات كبيرة جديدة لمراكز البيانات، لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات، بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين في المجالين الآخرين.وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ 400 مليون دولار في جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها، وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث شجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاتصالات المصري.من جانبه، علق نيك روديك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم، قائلا "إن التوسع في انتشار العلامة التجارية لمراكز أفريقيا للبيانات في شمال أفريقيا لأول مرة، يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الأفريقية.

ونشعر بالسعادة للشراكة مع المصرية للاتصالات، لنقدم مراكز تقديم البيانات، ذات المستوى العالمي، في مصر، لنتمكن من استيعاب المتطلبات المتزايدة لمقدمي الخدمات السحابية العالمية، ومقدمي الاتصالات والمؤسسات".

التحول الرقمي



© Sputnik . Anton Biletskei المصرية للاتصالات تحدد موعد بدء خدمات المحمول

وأعرب المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بهذه الشراكة، والتي ستوفر لكافة الأطراف المساهمة في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي لمصر، وأفريقيا والمنطقة. كما يعد هذا المشروع إضافة جديدة لنشاط الشركة المتنامي في مراكز البيانات الذي سيمنح عملاء الشركة تجربة غير مسبوقة في هذا المجال في مصر.ومن المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمي في القاهرة، على أن يتم الإعلان عن باقي المواقع تباعا، وسيتصل مركز البيانات في مصر بمراكز البيانات الأخرى، التابعة لشركة مراكز البيانات الأفريقية، موفرا لعملائها التواصل مع أكبر شبكة مراكز اتصالات في أفريقيا.

وسيساهم وجود المزيد من مراكز خدمات البيانات ومرافقها في مصر، في دفع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، كما سيساهم في جذب مقدمي الخدمات السحابية العالميين لاستضافة برامجهم السحابية العامة في مصر.