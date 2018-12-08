ترامب ينتقد اقتراح جيش أوروبي موحد ويطالب بـ"مساهمة عادلة" في "الناتو"

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقتراحا بإنشاء جيش أوروبي موحد وطالب الدول الأوروبية بـ"مساهمة عادلة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، "لم تنجح فكرة الجيش الأوروبي في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، لكن الولايات المتحدة كانت داعمة وستظل داعمة. كل ما نطلبه هو أن تدفعوا نصيبكم العادل في حلف الناتو".

وأضاف ترامب "تدفع ألمانيا 1% بينما تدفع الولايات المتحدة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأكبر، لحماية أوروبا".

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP — to protect Europe. Fairness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

​وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الأمن السيبراني.

ولفت ماكرون إلى أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.

من جهته، وصف ترامب اقتراح ماكرون، بإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من الولايات المتحدة وروسيا والصين، بأنه "مهين للغاية".