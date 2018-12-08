سر مجيء وفود 5 دول إلى إيران

أعلن مساعد شؤون الملاحة البحرية والموانيء الإيرانية، هادي حق شناس، عن زيارة ستقوم بها وفود من خمس دول مطلة على بحر قزوين، إلى طهران للمشاركة في الإجتماع الرابع لدراسة التعاون الأمني وطرق توفير السلامة البحرية.

وقال حق شناس "إن زيارة الوفود الآسيوية تتعلق بعقد قمة تقضي بالعمل على توفير الأمان والسلامة، حين تنقل الطافيات والسفن في بحر قزوين، إضافة إلى ما تقوم به من عمليات بحرية، وتوظيفها الكفاءات القانونية لتفتيش ومراقبة السفن"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

© Sputnik . Denis Abramov أسطول بحر قزوين يجري مناروات لمكافحة الإرهاب