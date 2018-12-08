مشروع إيراني جديد لربط آسيا وأوروبا

أعلن مساعد الشؤون الفنية والبنى التحتية الإيرانية، مازيار يزداني، أن مد شبكة سكك حديدية بين محافظتي قزوين وجيلان (شمال) يحظى بأهمية اقتصادية بالغة، كونها تربط شبكة السكك الحديدية الإيرانية بمنطقة القوقاز.

وأوضح يزداني، اليوم السبت، أن عمليات مد سكك حديدية بين قزوين وجيلان ستستكمل خلال الشهرين القادمين، مضيفا أنه من المتوقع أن يسهم تدشين هذه الشبكة في تطوير ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى وروسيا، أو ممر الـ" شمال- جنوب"، نحو منطقة الخليج. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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