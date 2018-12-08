بالفيديو... فرنسية تبكي وتصرخ أمام المتظاهرين: اقتلوني ولا تخربوا باريس

أظهر مقطع مصور فيديو لسيدة فرنسية تبكي وتصرخ خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، داعية إلى الكف عن المواجهات بين الشرطة وأصحاب "السترات الصفراء".

وصاحت الفتاة التي ارتدت سترة صفراء فوق بزة عسكرية مموهة: "انظروا ماذا تفعلون؟ عليكم أن تخجلوا من أنفسكم.. لسنا مسلحين ولا نحمل أسلحة.. الشرطة لا تكرهكم.. يجب أن تكونوا معنا من أجل الشعب.. من أجل الأمة.. من أجل فرنسا.. الناس تموت.. يجب أن تخجلوا من أنفسكم.. نعلم أنكم لا تحبون هذا.. لكننا إخوتكم.. لا تخربوا باريس فهى لكم قبل أن تكون لي اقتلوني ولا تخربوا باريس"، وفقا للفيديو المتداول.

"But look what you do to us! You should be ashamed of yourself…We don't even hate you!.. You should be with us, for the people, for France, for our homeland, for our Nation!" pic.twitter.com/x3XKNUEzAJ — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) December 6, 2018

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهري (السترات الصفراء) في وسط باريس اليوم السبت (8 ديسمبر كانون الأول) مع بدء احتجاجات معلن عنها من قبل على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.

وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.

😟😟 #GiletsJaunes Le désespoir d'une femme devant les #CRS:

Mais regardez ce que vous nous faites! Vous devriez avoir honte de vous… On n'a même pas de haine contre vous!… Vous devriez être avec nous, pour le Peuple, pour la France, notre Patrie, notre Nation! #1décembre pic.twitter.com/muNZd0lnml — Bαttine (@Girolata20) December 3, 2018

بدأت الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي في أول الأمر ثم انتقلت إلى الشوارع، واليوم السبت هو الأسبوع الرابع لها في تحد واضح لماكرون وسياساته.

وانطلقت المظاهرات في نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على العبء الذي تشكله زيادة الضرائب على الوقود، ثم تحولت إلى تمرد واسع مشوب بالعنف في بعض الأحيان. ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب التعامل معها.