اعتقال 400 متظاهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في بلجيكا

ووفقا لقناة " RTBF "، فقد شارك حوالي 1000 شخص في الاحتجاج في بروكسل، وتم اعتقال 400 شخص منهم. وشارك المحتجون في اشتباكات مع الشرطة وألقوا بعض الحجارة وأشياء أخرى.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، يوم الجمعة في 30 نوفمبر، عشرات المشاركين في تظاهرة لـ"السترات الصفراء". وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه "تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام"، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت في فرنسا.

ويستمر السترات الصفراء في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي في فرنسا، على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة وخفض الضرائب وإيجاد حلا لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".