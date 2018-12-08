وزير الداخلية الفرنسي يعلن إصابة 135 شخصا في "سبت الغضب"

باريس — سبوتنيك. وأفاد وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحفي، بـ "سقوط 118 جريحا من طرف المتظاهرين، و17 من قوات الأمن"، مشيرا إلى "اعتقال 974 شخصا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، "أحيي التحضير الجيد الذي قامت به قوات الأمن… أشكر كل من ساهم بوضع الخطة الأمنية التي نجحت"، مضيفا أن "الحوار مطروح على الطاولة [مع المحتجين]"، و"الرئيس [الفرنسي إيمانويل] ماكرون سيتكلم لكي يضع حجر الأساس للحوار".
ويستمر السترات الصفراء في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.
وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".
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