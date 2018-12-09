أوزبكستان... استخدام القرآن في حفلات تخرج العسكريين

© Sputnik . Said Tcarnaev هكذا وصف قديروف الملتزمين بقواعد القرآن

وذكر راديو " أوزودليك " الأوزبكي أن الوزارة قررت إدخال القرآن إلى دوائرها واعتماده خلال تخريج الضباط والعسكريين للحفاظ على الوعد والكلمة الصادقة من خلال النطق بشهادة القرآن.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة جاءت مع مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد في البلاد بعد قرار رسمي من رئيس البلاد شفقات ميرزايف.

وقال شرطي للوكالة إن خلال عملية تخريج عناصر من الشرطة بات الأمر يتطلب تواجد شيخ ديني لتسير الأمور وفقا للشرع والدين.

والجدير بالذكر أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه في أوزبكستان حيث سبقت هذه الإجراءات أن اعتمدت لدى المزارعين الأوزبكستانيين.