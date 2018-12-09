القوات الأوكرانية تنتهك الهدنة في دونباس17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دونيتسك — سبوتنيك. وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار للصحفيين اليوم الأحد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ العدد الإجمالي للانتهاكات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية 17 انتهاكا".

© Sputnik . Maxim Blinov موسكو تفتح تحقيقا حول الاعتداءات على البعثات الروسية في أوكرانيا

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت للقصف باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم وقاذفات قنابل يدوية وعربات المشاة القتالية وأسلحة خفيفة.

يذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف من المواطنين، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة، إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.