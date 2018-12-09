ليبرمان: المطر الغزير لن يغسل عارنا مع "حماس"

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، مساء أمس، السبت، إن العملية الجارية "درع الشمال" ليست عسكرية، إنما هندسية. مشيرا إلى أن ربط العملية في الشمال بالأحداث التي كانت جارية في الجنوب على جبهة غزة خاطئ، وأنه لا يوجد مبرر للربط بينهما.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أن أحد الأسباب الرئيسة لتقديمه استقالته من منصبه، كان نقل الأموال إلى غزة، قائلا "حتى الأمطار الغزيرة في الشوارع، لن تغسل عار الطريقة التي تعاملنا بها مع حماس".
وتطرق لقضية نقل الأموال القطرية إلى غزة، في دفعته الثانية، التي وصلت قطاع غزة، قبل أيام، قائلا "نحن نشتري الصمت والهدوء على المدى القصير، بالأموال مقابل التخلي عن أمننا القومي على المدى الطويل".
وأشار ليبرمان إلى أن بلاده خضعت لـ"إرهاب حماس"، على حد تعبيره.
يذكر أن ليبرمان استخدم كلمة "عار" لأكثر من مرة، خلال حديثه عن حركة حماس، منذ تقديمه استقالته الشهر الماضي.
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