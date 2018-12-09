ليبرمان: المطر الغزير لن يغسل عارنا مع "حماس"

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، من عملية "درع الشمال" الإسرائيلية على الحدود الشمالية اللبنانية، لكشف أنفاق حزب الله.

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، مساء أمس، السبت، إن العملية الجارية "درع الشمال" ليست عسكرية، إنما هندسية. مشيرا إلى أن ربط العملية في الشمال بالأحداث التي كانت جارية في الجنوب على جبهة غزة خاطئ، وأنه لا يوجد مبرر للربط بينهما.



© REUTERS / Ammar Awad وزيرة العدل الإسرائيلية: استقالة ليبرمان كانت بمثابة هدية لحركة "حماس"

ونقلت القناة العبرية على لسان ليبرمان أنه "كان علينا العمل الجاد في غزة، وأن نتصرف بشكل أفضل مما جرى". معتبرا أنه لم يكن هناك حاجة لتنفيذ عملية سرية بقدر الحاجة لتنفيذ عملية عسكرية واضحة وشاملة ضد حماس، دون أن تكون برية.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أن أحد الأسباب الرئيسة لتقديمه استقالته من منصبه، كان نقل الأموال إلى غزة، قائلا "حتى الأمطار الغزيرة في الشوارع، لن تغسل عار الطريقة التي تعاملنا بها مع حماس".وتطرق لقضية نقل الأموال القطرية إلى غزة، في دفعته الثانية، التي وصلت قطاع غزة، قبل أيام، قائلا "نحن نشتري الصمت والهدوء على المدى القصير، بالأموال مقابل التخلي عن أمننا القومي على المدى الطويل".

وأشار ليبرمان إلى أن بلاده خضعت لـ"إرهاب حماس"، على حد تعبيره.

يذكر أن ليبرمان استخدم كلمة "عار" لأكثر من مرة، خلال حديثه عن حركة حماس، منذ تقديمه استقالته الشهر الماضي.