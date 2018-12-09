1500 قافلة إيرانية تزور الأماكن المقدسة في العراق الشهر المقبل

أعلن المدير العام لقسم شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية مرتضى أقائي أن 1500 قافلة إيرانية ستزور الأماكن المقدسة في العراق خلال الشهر المقبل.

وأكد أقائي، أن تسجيل أسماء الراغبين بزيارة العتبات المقدسة بدأ منذ يوم أمس السبت، موضحا أن القوافل الإيرانية سيتم إيفادها جوا وبرا اعتبارا من يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وتستمر على مدى شهر واحد، كما نقلت وكالة "فارس".

© AFP 2018 / ارتفاع أعداد الوافدين من الخارج إلى العراق لإحياء مراسم دينية

وأضاف، أن 35 قافلة للزائرين الإيرانيين سيتم إيفادها برا كما سيتم إيفاد 15 قافلة جوا يوميا خلال هذه الفترة.

وأشار إلى البرنامج الأسبوعي لقوافل الزوار، موضحا أنهم يبقون في كربلاء المقدسة لمدة 3 أيام وكذلك في النجف الأشرف كما يمكثون ليلة واحدة في مدينة الكاظمية المقدسة.

وتنشط حركة السياحة بين العراق وإيران بشكل عام، وخاصة السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء العراقيتين، ومدينة قم الإيرانية، وغيرهم.