صحيفة: من المتوقع أن تؤجل ماي التصويت على اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمطالبة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل تصويت البرلمان على الخروج من التكتل السياسي الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة إن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي لتحسين اتفاق الخروج من التكتل بعد أن قال وزراء إن ثمة حاجة لشروط أفضل للفوز بتأييد النواب.
وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء قد ذكر، يوم الجمعة الماضي، إن التصويت سيجري كما هو مقرر رغم دعوات بعض النواب للتأجيل.
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