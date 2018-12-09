صحيفة: من المتوقع أن تؤجل ماي التصويت على اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "صن داي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من المتوقع أن تؤجل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمطالبة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل تصويت البرلمان على الخروج من التكتل السياسي الأوروبي.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS ماي تعلن موعد تصويت البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

ونقلت "صن داي تايمز" عن وزراء ومساعدين قولهم إنهم يتوقعون أن تعلن ماي، اليوم الأحد، تأجيل التصويت، كما لفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أنها ستخسر التصويت ويشعر الوزراء بالقلق من أن حجم الهزيمة قد يؤدي إلى إسقاط حكومتها.

وأوضحت الصحيفة إن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي لتحسين اتفاق الخروج من التكتل بعد أن قال وزراء إن ثمة حاجة لشروط أفضل للفوز بتأييد النواب.

وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء قد ذكر، يوم الجمعة الماضي، إن التصويت سيجري كما هو مقرر رغم دعوات بعض النواب للتأجيل.