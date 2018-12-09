بالفيديو... مريض يستعيد وعيه خلال عملية جراحية كبرى في الدماغ

في عام 2007، قدمت هوليوود فيلم "الاستيقاظ" Awake،الذي جسد مخاوف أكثر الأمريكيين من عودتهم للوعي تحت تأثير التخدير أثناء العمليات الجراحية، فقد استعاد البطل وعيه رغم تخديره الكامل أثناء إجراء عملية لزراعة القلب، ورغم اعتقاد البعض في صعوبة حدوث ذلك، إلا أن معظم الدراسات الأمريكية تشير إلى احتمالية عودة الوعي لكل مريض من بين 1000 أثناء خضوعهم للتخدير.

في حادثة مشابهة لأحداث الفيلم، استعاد مواطن بريطاني وعيه خلال عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم خبيث من الدماغ في مستشفى تشارينغ كروس في لندن.

واستعاد جيمس هينيغان والبالغ من العمر 39 عاما، وعيه خلال إجراء العملية، وطلب من الجراحين رؤية الورم. وفقا لصحيفة "الرؤية".

وكان جيمس هينيغان، من مدينة مانشستر البريطانية، قد عاد من مقر إقامته في أستراليا إلى بلاده، بعدما تم تشخيص إصابته بورم في دماغه عام 2015.

وخضع الرجل لعملية جراحية هي الأولى من نوعها، لإزالة الورم الذي كان في الطور الثاني، في مستشفى تشارينغ كروس بمدينة لندن، حيث أجريت العملية له وهو في كامل وعيه.