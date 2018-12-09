متحدث الحكومة الفرنسية: ماكرون بصدد إصدار إعلان مهم

قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، يوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المقرر أن يصدر إعلانا مهما، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة من حركة "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، بنجامين جريفو، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أن "رئيس الجمهورية سيقدم بالطبع إعلانات مهمة"، دون ذكر أي تفاصيل عن التوقيت أو ما يمكن أن يعلنه ماكرون.

© Sputnik . Irina Kalashnikova الداخلية الفرنسية: عدد الموقوفين خلال احتجاجات أمس بلغ 1723 شخصا

ويستمر " السترات الصفراء "، في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي، وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".

وأعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​، أن "عدد الموقوفين في تظاهرات ​باريس​ من حركة "السترات الصفراء" أمس السبت بلغ 1723 شخصا".

ووفقا لـ"فرانس 24"، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، 9 ديسمبر/ كانون الأول، في بيان لها، أن "عدد الموقوفين في تظاهرات ​باريس​ أمس السبت بلغ 1723 شخصا".