إيران... القبض على 10 أشخاص للاشتباه في صلتهم بهجوم تشابهار

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الأحد، إلقاء القبض على 10 أشخاص، للاشتباه في صلتهم بالهجوم على القوات الأمنية في مدينة تشابهار، جنوب شرقي البلاد.

طهران — سبوتنيك. وقال قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين أشتري أنه "تم القبض على 10 أشخاص على صلة بهجوم مددينة تشابهار الإرهابي"، حسب ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

© REUTERS / TIMA agency مقتل 3 في هجوم يستهدف مقرا للشرطة جنوب شرقي إيران

وأضاف أشتري: "سيتم التعرف على باقي المتورطين والقوات الأمنية سوف تلقى القبض عليهم".

يذكر أن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف يوم الخميس الماضي مقرا للشرطة في مدينة تشابهار، جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة أكثر من 40 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أعلنت جماعة "أنصار الفرقان" المسؤولية عن الهجوم.

على الجانب الآخر، اتهم وزير الخارجية الإماراتي محمد جواد ظريف الإمارات بالوقوف وراء الهجوم، وقال في تغريدة إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج يقتلون ويجرحون الأبرياء في تشابهار، وكما أوضحنا سابقا، مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب"، مضيفا "في عام 2010 اعترضت قواتنا الأمنية متطرفين وهم طريق العودة من الإمارات"، متابعا إيران ستقدم هؤلاء الإرهابيين وقادتهم إلى العدالة".