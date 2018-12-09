صحيفة: دول أوروبية قلقة من الصواريخ الإيرانية

أفادت تقارير أوروبية بأن إيران زادت في الأونة الأخيرة من عدد تجاربها الصاروخية، هذا الأمر كان سببا كافيا لإثارة المخاوف لدى العديد من الدول الأوروبية.

© REUTERS / Murad Sezer عن الصواريخ الإيرانية... ظريف يدعو بومبيو لقراءة قرار مجلس الأمن رقم 2231

وكشفت صحيفة " Welt am Sonntag " الألمانية تقريرا استخبارتيا أن إيران زادت من تجاربها الصاروخية خلال المدة الأخيرة، بحيث أجرت لا يقل عن سبعة اختبارات للصواريخ متوسطة المدى القادرة بمميزاتها أن تصل إلى بعض الدول الأوروبية.

وأكدت المصدر الاستخباراتي للصحيفة أن اختبارات للصواريخ طويلة المدى كانت بحدود الخمسة في إيران هذه السنة وهو عدد كبير بالمقارنة ما سبق من تجارب السنوات الفائتة.

ووفقا للصحيفة في عام 2017 قامت إيران بأربعة اختبارات لصواريخ متوسطة المدى وواحد قصير المدى، هذا الأمر يؤكد أن إيران زادت من اختباراتها وهذا تسبب بقلق كبير لدى الكثير من الدول الأوروبية التي تقع تحت مرمى أهداف الصواريخ الإيرانية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس السبت، إيران بأنها أجرت اختبارا لصاروخ متوسط المدى وقال إن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ (الاتفاق النووي) وطلب من إيران بالكف عن التجارب الصاروخية، وقبل ذلك اتهم برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران في مؤتمر صحفي بأن إيران تزود اليمنيين بالسلاح، قائلا بهذا الصدد "الخيار العسكري ضد إيران موجود على طاولة لكننا نفضل الجهود الدبلوماسية للتعامل مع إيران".

وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، صرح اليوم بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه "ليس هناك أي قرار في مجلس الأمن يمنع البرامج الصاروخية أو تجارب إيران الصاروخية".