وزير بريطاني ينفي تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج

نفى كواسي كورتن وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تقريرا صحفيا عن احتمال تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من التكتل الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال كورتن إن التصويت سيجرى في موعده المقرر يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما نشرته محطة "سكاي نيوز".

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ صحيفة: من المتوقع أن تؤجل ماي التصويت على اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي

وأضاف كورتن "ما أعرفه هو أن التصويت سيجرى الثلاثاء ونتطلع للفوز به، لدينا فرصة جيدة للفوز".

كانت صحيفة "صن داي تايمز" البريطانية، قالت اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من المتوقع أن تؤجل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمطالبة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم تأجيل تصويت البرلمان على الخروج من التكتل السياسي الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة إن ماي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي لتحسين اتفاق الخروج من التكتل بعد أن قال وزراء إن ثمة حاجة لشروط أفضل للفوز بتأييد النواب.

وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء قد ذكر، يوم الجمعة الماضي، إن التصويت سيجري كما هو مقرر رغم دعوات بعض النواب للتأجيل.