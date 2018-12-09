لندن تستضیف مؤتمر دراسة العلاقة بین الجماعات المتطرفة والصهیونیة

ناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد في لندن، التطورات الاجتماعية التي شهدتها بریطانیا خلال العام الماضی، وخفایا العلاقة بین التیار الیمینی المتطرف والصهیونیة الرامیة إلی ترویج ظاهرة "الإسلاموفوبیا".

وفي كلمة أمام المؤتمر الذي عقد، أمس السبت، تحت عنوان "التخویف من الإسلام وإسكات منتقدي إسرائیل"، قال رئیس قسم محامي لجنة حقوق الإنسان الإسلامیة، التی تتخذ من بریطانیا مقرا لها، إنّ هذا المؤتمر یختار سنویا قضیة اجتماعية هامة لمناقشتها كمحور رئیسی له. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

