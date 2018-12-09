لندن تستضیف مؤتمر دراسة العلاقة بین الجماعات المتطرفة والصهیونیة

وفي كلمة أمام المؤتمر الذي عقد، أمس السبت، تحت عنوان "التخویف من الإسلام وإسكات منتقدي إسرائیل"، قال رئیس قسم محامي لجنة حقوق الإنسان الإسلامیة، التی تتخذ من بریطانیا مقرا لها، إنّ هذا المؤتمر یختار سنویا قضیة اجتماعية هامة لمناقشتها كمحور رئیسی له. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح أن الاعتداء الإرهابي على مسجد "فنزبری بارك" فی شمال لندن، فی العام الماضی، كان یستهدف مسیرات الیوم العالمي للقدس، مؤكدا أن التیار الیمین المتطرف یلجأ إلی استخدام المفردات، التی یستخدمها أنصار إسرائيل فی مواجهة المسلمین والجماعات المنتقدة لسیاسات إسرائيل.
یذكر أن زعیم المؤسسة الیمینیة المتطرفة فی بریطانیا، تامی رابینسون، عین قبل أسبوعین كمستشار سیاسی لحزب الاستقلال البریطانی (یوكیب)، فی خطوة یراها العدید من الخبراء بمثابة بدایة لتصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" فی بریطانیا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)