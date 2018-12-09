باريس تطلب من ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية للبلاد

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طلبت الحكومة الفرنسية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية للبلاد بعد تصريحاته بشأن احتجاجات "السترات الصفراء".