إيران تأمل أن تعتمد الأطراف اليمنية رؤية مستقبلية تمنع التدخل الأجنبي

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي اليوم الأحد إن: "محادثات ستوكهولم هي محادثات يمنية- يمنية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من بدء الأزمة اليمنية أكدت على ضرورة المحادثات اليمنية- اليمنية بعيدا عن التدخل الأجنبي"، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.
وأضاف قاسمي أن: إيران تدعم بصورة شفافة مهمة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مناسب لحل الأزمة اليمنية.
وأردف قاسمي: "تأمل إيران أن الأطراف اليمنية من خلال اعتماد رؤية مستقلة وسلمية في اطار المحادثات الوطنية اليمنية تمنع التدخل الأجنبي والعراقيل الأطراف التي تطالب لمزيد من الحرب وتنهي ألام الشعب اليمني المظلوم و المضطهد".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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