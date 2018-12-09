إيران: قوات حرس الحدود جاهزة لتنفيذ مختلف المهام

ونقلت وكالة "فارس" عن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، العميد قاسم رضائي، القول إن قواته "تتمتع بالجاهزية الكاملة على الصعيدين العملاني والمعلوماتي لتنفيذ مختلف المهام".
وأشار قائد قوات حرس الحدود إلى الدور المؤثر لقوات حرس الحدود وخفر السواحل في تعزيز الأمن الحدودي للبلاد، معتبرا أن تنفيذ المهام واستمراريتها يتم وفق أدنى الإمكانيات وهو ما يبعث على المفخرة.
وفي سياق آخر، اعتبر التنسيق بين الجانبين العملاني والمعلوماتي أمرا ضروريا، موضحا أن تنفيذ المهام والعمليات دون رقابة معلوماتية ليس بذي جدوى وينبغي التركيز على هذا المجال.
وأشاد بالتقدم الناجز بين صفوف قوات خفر السواحل في محافظة هرمزكان على مختلف الصعد وهو ما يدلل على الهدف والمساعي والجهود المثمرة لهذه القوات.
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