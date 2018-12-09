بالفيديو... متظاهر يدفع ثمن تحديه لقوات الأمن الفرنسية

انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق لحظة تلقي متظاهر من حركة "السترات الصفراء"، رصاصة مطاطية في منطقة البطن، تم إطلاقها من قبل قوات الأمن الفرنسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس السبت 8 كانون الأول/ ديسمبر، أن 118 شخصا، بينهم رجال أمن، أصيبوا مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

وشهدت أنحاء مختلفة في فرنسا، أمس السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء" انضم إليها نحو 31 ألف شخص بحسب ما ذكره نائب وزير الداخلية، لوران نونيز في وقت سابق.

وتستمر "السترات الصفراء" في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي في فرنسا، على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة وخفض الضرائب وإيجاد حلا لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".