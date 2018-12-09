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17:47 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال

    تحديات جديدة تواجه عملية "درع الشمال" العسكرية الإسرائيلية

    © REUTERS / Ali Hashisho
    العالم
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    أفاد موقع إلكتروني عبري بأن هناك تحديات كثيرة تواجه الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية "الدرع الشمالي" أمام حزب الله اللبناني.

    وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، ظهر اليوم، الأحد، أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تواجه عمل الجيش الإسرائيلي خلال عمله في العملية العسكرية "درع الشمال"، أهمها التخوف من تسريب المعلومات إلى حزب الله اللبناني.

    نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
    © AFP 2018 /
    أول تعليق لـ"حزب الله" على عملية "درع الشمال"
    وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن شركات مدنية إسرائيلية تشارك الجيش في عمله الخاص بالكشف عن الأنفاق التابعة لحزب الله اللبناني وتدميرها، وهو ما يمكن أن يكون له تداعيات كثيرة، أهمها التخوف من نقل بعض أعضاء وعمال تلك الشركات المعلومات للحزب اللبناني.

    ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي قد شدد على عمال ومهندسي هذه الشركات السكوت التام وعدم تسريب أية معلومات عما يدور أثناء تلك العملية.

    وأضاف الموقع الإسرائيلي أن عملية "درع الشمال" استعد لها الجيش منذ ما يزيد عن عام مضى، وبأن الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي طلب القيام بها في الصيف الماضي، ولكن قائد الجبهة الشمالية طلب تأجيلها عدة أشهر إضافية.

    ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن هناك تحديا ثانيا واجه الجيش الإسرائيلي خلال عمله في "درع الشمال" ممثلا في الضباب الكثيف الذي غطى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

    وأوضح الموقع الإلكتروني أن هناك تحد ثالث يتمثل في أن معدات وعتاد الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية لا يكفي لإنهاء عمليات البحث عن الأنفاق وتدميرها، وهو ما دفع بالجيش إلى الاستعانة بشركات مدنية للإسراع في الانتهاء من العملية، لهدف آخر يتعلق بتقليص مدة الاحتكاك بحزب الله على الحدود، أثناء مجريات عملية "درع الشمال".

    يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.

    انظر أيضا:

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    صعوبات دولية تواجه "درع الشمال"
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    الكلمات الدلالية:
    درع الشمال, حزب الله اللبناني, الجيش الإسرائيلي, حزب الله اللبناني, غادي أيزنكوت, لبنان
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