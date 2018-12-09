الصين تستدعي السفير الأمريكي لتسليمه "احتجاجا قويا"

استدعت الصين، اليوم الأحد، السفير الأمريكي، لتسليمه "احتجاجا قويا" بشأن اعتقال مسؤولة بشركة "هواوي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الصينية القول إنه "على الجانب الأمريكي سحب أمر اعتقال المديرة المالية لهواوي".

كما ذكرت الوزارة أنه سيكون هناك إجراءات إضافية، بناء على رد الفعل الأمريكي.

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمة لدى بكين وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواوي لتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فورا، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.