نتنياهو: إسرائيل غير معنية بالمواجهة في غزة في ظل التحرك ضد حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه لا يريد اندلاع مواجهات في الضفة وغزة، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي بعملية "درع الشمال" ضد حزب الله على الحدود الشمالية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن صحيفة عبرية أن نتنياهو أوضح خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أن إسرائيل لا تريد اشتعال الجبهة الفلسطينية في هذا الوقت، في ظل عمل إسرائيل ضد "حزب الله"، وضد إيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الجيش يعمل من أجل اكتشاف أنفاق حزب الله، واحدا تلو الآخر حتى القضاء على التهديد الذي تمثله على الحدود الشمالية".

ولفت إلى أن إسرائيل تريد خروج إيران من سوريا، وأنها تعمل على ذلك لكن المهمة لم تنته بعد، كما تعمل على القضاء على الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله في لبنان.

ونوه إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها إسرائيل تجعلها غير معنية باشتعال الجبهة الفلسطينية، وتابع "لكن في حالة الاضطرار لذلك فإننا جاهزون، وسنحقق عملية عسكرية في غزة أكثر بكثير مما هو متوقع".

من جهته هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عملية "درع الشمال" الإسرائيلية على الحدود الشمالية اللبنانية، لكشف أنفاق حزب الله.

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، مساء أمس، السبت، إن العملية الجارية "درع الشمال" ليست عسكرية، إنما هندسية. مشيرا إلى أن ربط العملية في الشمال بالأحداث التي كانت جارية في الجنوب على جبهة غزة خاطئ، وأنه لا يوجد مبرر للربط بينهما.