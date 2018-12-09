وعد من وزير الاقتصاد للمتضررين من "كارثة" فرنسا

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن المظاهرات التي تجري منذ 4 أسابيع في البلاد والتي تخللها أعمال الشغب هي بمثابة "كارثة" للاقتصاد.

باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوباريسيان" قال لومير، اليوم الأحد، خلال تفقده لبعض المحال التجارية المتضررة بسبب مظاهرة السترات الصفراء التي جرت يوم أمس في باريس، إن "هذه كارثة بالنسبة لاقتصادنا وللتجارة.. إنها أزمة تعيشها الأمة".

© Sputnik . Irina Kalashnikova باريس ترفع آثار احتجاجات السترات الصفراء وماكرون يخاطب الشعب

وتابع "من المعتاد أن تكون هذه الفترة من السنة مربحةً بالنسبة للتجار لأنها فترة ما قبل الأعياد، لكن ما يحدث اليوم هو كارثة".

ووعد لومير بأن يتم "إيجاد حلولا سريعة" للتجار الذين تضرروا من أعمال الشغب"، وقال لومير إن "الرئيس ماكرون سيجد الكلمات المناسبة للرد على الأزمة التي تعيشها البلاد".

وتستمر السترات الصفراء في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.

وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".