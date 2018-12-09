مدعي عام باريس: الشرطة أوقفت ألف شخص على الأقل خلال تظاهرات "السترات الصفراء"

أعلن المدعي العام للعاصمة الفرنسية باريس ريمي هيتس، توقيف 1000 شخص على الأقل، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء"، التي تجتاح البلاد منذ أيام، مؤكدا انتماء بعضهم لليمين المتطرف.

باريس — سبوتنيك . وقال مدعي عام باريس، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 9 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "الشرطة أوقفت 1000 شخص على الأقل، في العاصمة باريس وحدها، بينهم 100 من القصر"، متابعا: "تم اكتشاف عدة أنواع من الأسلحة التخريبية في أثناء تفتيش بعض المتظاهرين".

وأضاف هيتس: "ينتمي عدد ممن استوقفتهم الشرطة لليمين المتطرف، واليسار المتطرف"، موضحا: "وفقا للإجراءات القانونية سوف يحاكم المسؤولين عن التخريب، وحتى الآن جرى تحويل 120 موقوف في باريس إلى المحاكم".

ومن المنتظر أن يلقي ماكرون، يوم غد الاثنين، كلمة متلفزة يتوجه فيها للشعب الفرنسي للرد على مطالب السترات الصفراء وتقديم حلول للأزمة.

ويستمر المحتجون، الذين يرتدون سترات صفر في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.

وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع اليهم متهمين إياه بـ"العجرفة والتكبر".