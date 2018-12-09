طهران تزود سفنها الحربية برادار "عين الصقر" الإيراني

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، فقد "عرضت القوة البحرية في الجيش الإيراني "آخر منجزاتها في معرض أقيم مؤخرا ومنها أحدث أنموذجا لـ "رادار المصفوفة الممرحلة" باسم "عين الصقر".
ويبلغ مدى "عين الصقر" نحو 200 كم ومدى ارتفاع الكشف عن الأشياء الطائرة 30 كم ويعمل على التردد "إس" وطول الموج 2.7 الى 3.1 غيغاهيرتز.
ويتألف الرادار الجديد من 4 أوجه ولكل وجه منها 1000 ولديه قابلية تعقب 3 أهداف بصورة متزامنة (المجموع 12 هدفا).
ومن الخصائص البارزة الأخرى لهذا الرادار قدرات فريدة ضد الحرب الالكترونية (ECCM) من ضمنها إرسال نبضات عشوائية والتبديل السريع للذبذبات وتحليل الحرب الإلكترونية للمنظومة المرسلة والسيطرة على الحساسية تجاه الزمن والتغييرات السريعة للذبذبات وتكرار وتكثيف النبضات.
وتتصف عملية تصليح وصيانة هذا الرادار بأنها أسهل من الرادارات الدوارة، حيث أن هذا الرادار من المنظومات غير الدوارة وبالتالي عدم احتوائه على الأدوات المتعلقة بتدوير الصحن.
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