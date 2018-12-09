طهران تزود سفنها الحربية برادار "عين الصقر" الإيراني

أضاف سلاح البحرية الإيرانية رادارا "المصفوفة الممرحلة" (عين الصقر) إلى مخزونه التقني وقرر نصبه على فرقاطة إيرانية حيث يبلغ مداه نحو 200 كم.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، فقد "عرضت القوة البحرية في الجيش الإيراني "آخر منجزاتها في معرض أقيم مؤخرا ومنها أحدث أنموذجا لـ "رادار المصفوفة الممرحلة" باسم "عين الصقر".

© Sputnik . Said Tsarnaev البحرية الإيرانية تطلق صاروخ "كروز" مطور لأول مرة

ويعتبر هذا الرادار ثلاثي الأبعاد من الطراز غير الدوار والقببي، وهو قادر على كشف وتعقب الأهداف السطحية والجوية مثل الطائرات و الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن السطحية وصواريخ "سطح —سطح" وصواريخ الدفاع الجوي.

ويبلغ مدى "عين الصقر" نحو 200 كم ومدى ارتفاع الكشف عن الأشياء الطائرة 30 كم ويعمل على التردد "إس" وطول الموج 2.7 الى 3.1 غيغاهيرتز.

ويتألف الرادار الجديد من 4 أوجه ولكل وجه منها 1000 ولديه قابلية تعقب 3 أهداف بصورة متزامنة (المجموع 12 هدفا).

ومن الخصائص البارزة الأخرى لهذا الرادار قدرات فريدة ضد الحرب الالكترونية (ECCM) من ضمنها إرسال نبضات عشوائية والتبديل السريع للذبذبات وتحليل الحرب الإلكترونية للمنظومة المرسلة والسيطرة على الحساسية تجاه الزمن والتغييرات السريعة للذبذبات وتكرار وتكثيف النبضات.

وتتصف عملية تصليح وصيانة هذا الرادار بأنها أسهل من الرادارات الدوارة، حيث أن هذا الرادار من المنظومات غير الدوارة وبالتالي عدم احتوائه على الأدوات المتعلقة بتدوير الصحن.