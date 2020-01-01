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14:16 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
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