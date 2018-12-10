القبض على مواطن أمريكي في جورجيا بتهمة الاتجار بالمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم الاثنين، عن القبض على مواطن أمريكي في مطار تبيليسي الدولي، لمحاولته جلب كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

تبيليسي — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الداخلية: "أثبتت التحقيقات أن المواطن "أو. دي"، حاول جلب عدة أنواع من المخدرات بصورة غير شرعية إلى جورجيا.

وأثناء البحث في المتعلقات الشخصية، عثرت الشرطة على 229 عبوة من الهيروين، بالإضافة إلى 101 قرصا من المخدرات، ومخدرات متنوعة تم وضعها في 9 عبوات".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن التحقيق يجري في إطار مادتين من القانون الجنائي لجورجيا، بشأن التصنيع الغير مشروع للأدوية وشرائها ونقلها وتهريبها إلى البلد.

ويواجه المواطن الأجنبي عقوبة السجن لمدة من 8 إلى 20 سنة.