كتلة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا تتصدر نتائج انتخابات البرلمان

أظهرت نتائج اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا أن القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان في طريقه لتعزيز سلطته إذ تصدرت كتلته السياسية فيما يبدو نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الجمهورية السوفيتية السابقة يوم الأحد.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت اللجنة على موقعها الإلكتروني إن تحالف خطوتي الذي يضم حزب باشينيان (حزب العقد المدني) فاز بأكثر من 70 في المئة من الأصوات بناء على نتائج ما يربو على 50 في المئة من مراكز الاقتراع.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، تيغران موكوشيان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 48.63 بالمئة.

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وقال موكوشيان للصحفيين: "وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى 48.63 بالمائة"، أي نحو 1.26 مليون ناخب.

هذا وشهدت أرمينيا، يوم الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة في تاريخها المعاصر.

وأكد موكوشيان أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها أرمينيا تجرى بشكل هادئ، دون تسجيل أي انتهاكات تذكر.

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف شخص يعملون في اللجان الانتخابية في مناطق البلاد، وتم تجهيز مراكز الاقتراع بكل الأجهزة والمواد اللازمة وأن التصويت مستمر كذلك عبر الإنترنت.

ولفت إلى أنه تم تسجيل مليونين و592 ألفا و486 ناخبا، وأن 1444 مرشحا يمثلون 9 أحزاب وكتلتين انتخابيتين، يتنافسون في الانتخابات الحالية.