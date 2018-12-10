كتلة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا تتصدر نتائج انتخابات البرلمان

ووفقا لـ"رويترز"، قالت اللجنة على موقعها الإلكتروني إن تحالف خطوتي الذي يضم حزب باشينيان (حزب العقد المدني) فاز بأكثر من 70 في المئة من الأصوات بناء على نتائج ما يربو على 50 في المئة من مراكز الاقتراع.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، تيغران موكوشيان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 48.63 بالمئة.
هذا وشهدت أرمينيا، يوم الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة في تاريخها المعاصر.
وأكد موكوشيان أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها أرمينيا تجرى بشكل هادئ، دون تسجيل أي انتهاكات تذكر.
وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف شخص يعملون في اللجان الانتخابية في مناطق البلاد، وتم تجهيز مراكز الاقتراع بكل الأجهزة والمواد اللازمة وأن التصويت مستمر كذلك عبر الإنترنت.
ولفت إلى أنه تم تسجيل مليونين و592 ألفا و486 ناخبا، وأن 1444 مرشحا يمثلون 9 أحزاب وكتلتين انتخابيتين، يتنافسون في الانتخابات الحالية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)